이 대통령 “국방비 증액할 것…트럼프와 한미동맹 현대화 뜻 모아”

양국 간 첨단 방산 협력을 확대하겠다는 의사를 밝힌 점도 언급했다.

“화해와 협력의 남북 관계야말로 한국과 북한, 미국 모두에 이익이라 확신한다”며 “한반도에 비핵·평화와 공존의 길이 열릴 때

양국 국민의 일상도 더욱 번영할 것”이라고 말했다.