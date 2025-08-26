시사 전체기사

동덕여대, ‘ARETE 포트폴리오’ 전면 리뉴얼…9월 1일 오픈

입력:2025-08-26 08:21
동덕여대 ARETE 포트폴리오 홈페이지

동덕여자대학교(총장 김명애)가 학생들의 대학 생활을 종합적으로 지원하기 위해 ‘ARETE 포트폴리오’ 시스템을 전면 개편해 오는 9월 1일 새롭게 선보인다.
2017년 처음 도입된 ‘ARETE 포트폴리오’는 이번 리뉴얼을 통해 ▲포트폴리오 관리 ▲진로진단·설계 ▲역량개발 ▲비교과 신청 및 마일리지 관리 ▲T.O.P. 인증제 ▲통합 상담 ▲취·창업 지원 ▲AI 맞춤형 추천 등 기능을 한층 강화했다. 또 모바일 환경과 학생 친화적 디자인을 적용해 사용자 편의성을 높였다.
학교 관계자는 “학생 개개인을 체계적으로 지원하는 맞춤형 플랫폼을 구축하는 데 목적이 있다”며 “ARETE 포트폴리오가 학생 성장 여정의 든든한 동반자가 될 것”이라고 말했다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

