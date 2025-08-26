동덕여대, ‘ARETE 포트폴리오’ 전면 리뉴얼…9월 1일 오픈
동덕여자대학교(총장 김명애)가 학생들의 대학 생활을 종합적으로 지원하기 위해 ‘ARETE 포트폴리오’ 시스템을 전면 개편해 오는 9월 1일 새롭게 선보인다.
2017년 처음 도입된 ‘ARETE 포트폴리오’는 이번 리뉴얼을 통해 ▲포트폴리오 관리 ▲진로진단·설계 ▲역량개발 ▲비교과 신청 및 마일리지 관리 ▲T.O.P. 인증제 ▲통합 상담 ▲취·창업 지원 ▲AI 맞춤형 추천 등 기능을 한층 강화했다. 또 모바일 환경과 학생 친화적 디자인을 적용해 사용자 편의성을 높였다.
학교 관계자는 “학생 개개인을 체계적으로 지원하는 맞춤형 플랫폼을 구축하는 데 목적이 있다”며 “ARETE 포트폴리오가 학생 성장 여정의 든든한 동반자가 될 것”이라고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사