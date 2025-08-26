김건희특검, 내일 권성동 피의자 소환…권 “난 결백”
김건희 여사 관련 여러 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 권성동 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 소환했다.
권성동 국민의힘 의원은 27일 페이스북에 “오는 27일 (오전) 10시에 특검 조사에 출석하겠다”고 밝혔다. 특검팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게 금품을 건네고 통일교 원정 도박 사건 수사를 무마하려고 했다는 의혹을 살피고 있다.
권 의원은 “저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다”며 “반면 특검 측은 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다”고 주장했다.
이어 “이번 이재명정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다”며 “정의를 향한 길은 아무리 굽이치고 험난해도 결국 진실이라는 목적지에 도달하기 마련”이라고 적었다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
