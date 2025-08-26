李 “경주서 김정은 만나자” 트럼프 “이재명 정말 스마트해”
이재명 대통령이 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 만남을 제안했다.
이 대통령은 25일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 한·미정상회담에서 올가을 열리는 APEC 정상회의에 트럼프 대통령을 초청하면서 “가능하면 북한 김 위원장과의 만남도 추진해보자”고 제안했다고 강유정 대통령실 대변인이 워싱턴DC 프레스센터 브리핑에서 전했다.
강 대변인은 “이에 트럼프 대통령은 ‘매우 슬기로운 제안’이라고 평가하면서 이 대통령을 여러 차례 치켜세웠다”며 “이 대통령을 향해 당신은 전사다, 당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것이다 등의 말로 여러 사람 앞에서 친밀감을 조성했다”고 말했다.
트럼프 대통령은 이 외에도 이 대통령에게 ‘당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자다’ ‘한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다’ ’나는 언제나 당신과 함께 있다’라는 메시지를 직접 써서 이 대통령에 전했다.
이 대통령은 트럼프 대통령에게 “우리 둘은 비슷한 배경을 가지고 있다”며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급했다. 이에 트럼프 대통령은 깊이 공감하면서 이와 관련한 상세한 이야기를 나눴다고 강 대변인이 전했다.
트럼프 대통령은 정상회담 후 한국 참석자를 모두 기프트룸으로 안내해 마음에 드는 모자와 골프공, 커프스링 등을 고르도록 한 뒤, 직접 서명을 해줬다고 한다.
강 대변인은 “그러면서 김정은을 만나라고 한 지도자는 이 대통령이 처음이다. ‘이재명은 정말 스마트한 사람이다’라고 여러 번 말했다”며 “트럼프 대통령은 예정보다 길게 진행된 오찬 회의 종료를 아쉬워하며 ‘대단한 진전’ ‘대단한 사람들’ ‘대단한 협상’이었다면서 이 대통령과 기분 좋게 인사를 나눴다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 한국 여자 골프선수들에게도 깊은 관심을 보였다.
강 대변인은 “트럼프 대통령이 한국 여성 프로골퍼들의 실력이 왜 이렇게 좋은 비결을 물었고, 이 대통령은 손재주가 좋은 민족적 특성과 연관이 있는 듯하다고 답했다”면서 “그러자 트럼프 대통령은 한국 여성 골퍼들이 해가 뜰 때부터 해가 진 다음까지 종일 연습한다고 들었다면서 열심히 연습했기 때문에 세계적 선수가 되는 것 같다며 감탄했다”고 말했다.
워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사