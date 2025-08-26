‘한국에 숙청·혁명 있나’던 트럼프, 李 대통령 만나자 “오해 같다”

트럼프 “선거 승리 축하한다…큰 승리”

이 대통령 “오벌오피스 황금색, 품격” 칭찬

워싱턴포스트 “두 정상, 친밀감 형성”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 열린 정상회담에서 대화를 나누며 웃고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관에서 이재명 대통령을 영접하고 있다. 연합뉴스

이 대통령이 차량에서 내리자 트럼프는 이 대통령과 악수를 하며 왼손으로는 이 대통령 팔을 두드리며 친근감을 나타냈다. 두 정상 모두 붉은색 계통의 넥타이를 맸다. 트럼프는 취재진을 향해 “훌륭한 회담을 할 것”이라고 말한 뒤 이 대통령의 어깨에 손을 올리며 백악관 내부로 안내했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관에서 열린 정상회담 도중 웃고 있다. 연합뉴스

“그들은 심지어 우리(미군) 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다”며 “그렇게 해서는 안 됐을 것인데 나는 안 좋은 일들을 들었다”고 덧붙였다.