[속보] 대통령실 “한·미 회담서 농축산물 추가개방 거론 안 돼”
대통령실은 25일(현지시각) 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 첫 번째 한·미 정상회담에서 농·축산물 시장 추가 개방 문제는 논의되지 않았다고 밝혔다.
강유정 대변인은 한·미 소인수 회담 및 오찬 회담을 마친 뒤 워싱턴D.C 프레스센터 브리핑에서 “농산물 이야기는 아예 안 나왔다”라고 전했다. 앞서 지난달 타결된 관세 협상의 후속 논의가 있을 것으로 알려지면서 미 측이 농축산물 추가 개방을 요구할 것으로 예측된 바 있다.
동맹 현대와 및 주한미군 문제 관련해서도 “트럼프 대통령이 미국과 한국은 워낙 좋은 관계 아니냐고 한 것 외에 구체적인 이야기는 하지 않았다”고 강 대변인은 전했다.
