“좋은 펜이네요” 트럼프 돌발 요청에 李대통령이 한 일

“좋은 펜이네요” 트럼프 돌발 요청에 李대통령이 한 일
이재명 대통령이 25일(현지시간) 한·미 정상회담차 방문한 백악관에서 방명록에 서명에 사용하던 만년필 펜을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물했다. 트럼프 대통령이 펜에 돌발 관심을 보이자 이 대통령이 “영광”이라며 즉석에서 호의를 표한 것이다.
이 대통령은 한·미 정상회담에 앞서 이를 기념하는 방명록에 서명했다. 트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록 앞에 앉기 편하도록 의자를 빼주며 훈훈한 분위기를 조성했다.
이 대통령은 두꺼운 두께의 갈색빛 펜으로 방명록을 적어 내려갔다. 이를 본 트럼프 대통령은 펜에 큰 관심을 보이며 “이 대통령의 펜인가”라고 물었다. 대통령실 로고가 박힌 펜과 펜케이스였다. 이 대통령은 “네. 가져온 것”이라고 답했다.
트럼프 대통령은 “굉장히 두께가 아름답다. 정말 멋지다. 어디서 만든 건가”며 펜과 펜 케이스를 들어 보였다. 그러면서 “가져갈 건가”라고 농담을 건넸다. 이 대통령은 이 대통령은 “한국에서 만들었다”고 답하면서 두 손으로 가지라는 제스처를 취했다.
트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 말했고, 이 대통령은 “영광”이라며 “대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것”이라고 흔쾌히 응했다. 트럼프 대통령 서명은 필체가 독특하기로 알려져 있다.
트럼프 대통령은 “사용하진 않겠지만 선물로 영광으로 소중하게 간직하겠다”며 “가시기 전에 제가 대통령과 대표단께 선물을 드리겠다”고 했다. 트럼프 대통령은 자신이 까먹을 수도 있다며 통역을 맡은 미 국무부 소속 이연향 국장에게 “(선물을 드려야 한다는 걸) 기억해달라”고 당부하기도 했다.
이 대통령은 “대통령께 받고 싶은 선물이 있다. 이시바 총리가 받은 선물을 봤는데 사진첩이더라”라고 화답했다.
트럼프 대통령이 관심을 보인 펜은 이 대통령이 공식 행사 때 서명용으로 쓰기 위해 별도로 제작됐다. 두 달여에 걸쳐 수공으로 제작한 펜으로 서명에 편한 심이 들어 있다. 펜 케이스도 태극과 봉황 문양이 각인돼 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
