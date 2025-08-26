시사 전체기사

[속보] 트럼프 “韓, 무역합의 문제제기했지만 원래대로 하기로 했다”

입력:2025-08-26 05:19
수정:2025-08-26 05:33
공유하기
글자 크기 조정

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 한미 양국이 지난달 원칙적으로 타결한 무역 합의를 그대로 지키기로 했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 백악관에서 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 한국과 무역 협상을 결론 내렸냐는 질문에 “그렇다. 난 우리가 협상을 끝냈다고 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “그들(한국)은 합의와 관련해 약간 문제가 있었지만, 우리는 우리 입장을 고수했다”며 “그들은 그들이 타결하기로 동의했던 합의를 할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 또 이 대통령에 대해 “그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다. 이건 매우 큰 무역 합의다. 한국이 역대 타결한 합의 중 가장 크다”고도 했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李, 트럼프에 “피스메이커 하시면, 전 페이스메이커”
이번엔 ‘자사주 소각’… 민주당 ‘더 더 센 3차 상법’ 만지작
60~64세 남성, 연금 月 126만원 받을 때… 여성은 月 67만원
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
트럼프 “한국에 숙청이나 혁명 벌어지는 듯…한국서 사업 못해”
미국행 우편물까지 관세… 역직구 시장 ‘찬물’
“美, 일방적 요구… 쉽게 바꾼다 할 수 없어”
총수들 총동원 된 사이 ‘원투펀치’… “원팀이라더니” 재계는 망연자실
국민일보 신문구독