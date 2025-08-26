[속보] 트럼프 “韓, 무역합의 문제제기했지만 원래대로 하기로 했다”
도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 한미 양국이 지난달 원칙적으로 타결한 무역 합의를 그대로 지키기로 했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 백악관에서 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 한국과 무역 협상을 결론 내렸냐는 질문에 “그렇다. 난 우리가 협상을 끝냈다고 생각한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 “그들(한국)은 합의와 관련해 약간 문제가 있었지만, 우리는 우리 입장을 고수했다”며 “그들은 그들이 타결하기로 동의했던 합의를 할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 또 이 대통령에 대해 “그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다. 이건 매우 큰 무역 합의다. 한국이 역대 타결한 합의 중 가장 크다”고도 했다.
