트럼프 “교회 압수수색, 사실이라면 나쁜 일…논의해볼 것”

트럼프 정상회담 직전 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일? 숙청 혁명 같다”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관 집무실에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

교회가 수색당하고 일부는 폐쇄됐다는 소식을 정보기관으로부터 들었기 때문에 그 부분은 나중에 다시 논의하겠다”며 “

백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 관련 질문을 받자 “최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다”고 답했다.

또 비상계엄 내란·외환 의혹을 수사하는 특검팀은 미국과 한국 공군이 함께 운영하는 오산 공군기지 내 레이더 시설을 압수 수색을 한 적이 있다.

이 대통령은 이에 대해 “