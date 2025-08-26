이대통령 “美 조선업 르네상스에 한국도 함께 하길 기대”

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데, 미국이 다시 위대하게 변화하고 있는 것 같고, 그게 다우존스 지수에서도 그게 나타나는 것 같다”며 “제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있는 것 같던데, 오늘은 잠깐 조정되고 있지만, 아주 훌륭하게 다시 미국이 위대해지고 있는 것 같다”고 말했다.

든든한 한·미동맹을 기반으로 대한민국이 성장해왔고, 앞으로도 이 한·미동맹을 군사분야 뿐 아니라 경제분야 과학기술분야까지 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다”며 “

대한민국 국민은 트럼프 대통령님에 대해 정말로 큰 기대를 가지고 있다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.