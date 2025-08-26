이대통령 “美 조선업 르네상스에 한국도 함께 하길 기대”
이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 미국의 ’조선업 르네상스’에 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.
이 대통령은 25일(현지시간) 오후 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 한·미정상회담에서 “(트럼프 대통령이) 말씀하신 조선 분야뿐 아니라 제조업 분야에서 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에서 대한민국도 함께 하게 되기를 기대한다”고 말했다.
이 대통령은 “미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데, 미국이 다시 위대하게 변화하고 있는 것 같고, 그게 다우존스 지수에서도 그게 나타나는 것 같다”며 “제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있는 것 같던데, 오늘은 잠깐 조정되고 있지만, 아주 훌륭하게 다시 미국이 위대해지고 있는 것 같다”고 말했다.
이 대통령은 “든든한 한·미동맹을 기반으로 대한민국이 성장해왔고, 앞으로도 이 한·미동맹을 군사분야 뿐 아니라 경제분야 과학기술분야까지 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠다”며 “대한민국 국민은 트럼프 대통령님에 대해 정말로 큰 기대를 가지고 있다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.
워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사