시사 전체기사

李, 트럼프에 “피스메이커 하시면, 전 페이스메이커”

입력:2025-08-26 03:00
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 남북관계 개선을 위한 ‘피스메이커’ 역할을 맡아 달라고 요청했다.

이 대통령은 25일(현지시간) 오후 미국 워싱턴DC 백악관 오벌오피스에서 열린 첫 한·미정상회담에서 “대통령께서 '피스메이커'를 하시면 저는 '페이스메이커'로 열심히 지원하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 인터넷을 통해 생중계된 정상회담에서 “한반도 평화의 새길 꼭 열어달라”며 “김정은(북한 국무위원장)도 만나시고, 북한에 트럼프월드도 하나 지어서 저도 거기서 골프도 칠 수 있게 해주시고 세계사적인 평화의 메이커 역할을 꼭 해주시길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 러시아-우크라이나 휴전 협상 등 분쟁 해소를 위한 트럼프 대통령의 중재 노력을 언급하며 “세계 지도자 중에 전 세계의 평화 문제에 (트럼프) 대통령님처럼 이렇게 관심을 가지고 실제 성과를 낸 건 처음이다. 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 등 여러 곳에서의 전쟁들이 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있다”고 극찬했다.

이어 “가급적 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 만들어달라”며 “저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령”이라고 말했다.

이 대통령은 또 “(트럼프) 대통령 덕분에 한반도 관계가 매우 안정적이었는데, 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 잠깐 물러선 사이에 북한이 미사일도 많이 개발했고 핵폭탄도 많이 늘어났다. 진척된 것 없이 한반도 상황이 정말 많이 나빠졌다”고 말하며 “얼마 전 김여정(북한 노동당 부부장)이 미국과 저를 비난하는 발언을 할 때도 (트럼프) 대통령과 김정은의 특별한 관계는 의심하지 않는다고 했다. 기다리고 있다는 뜻으로 보인다”고 말하기도 했다.

워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李, 트럼프에 “피스메이커 하시면, 전 페이스메이커”
이번엔 ‘자사주 소각’… 민주당 ‘더 더 센 3차 상법’ 만지작
60~64세 남성, 연금 月 126만원 받을 때… 여성은 月 67만원
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
트럼프 “한국에 숙청이나 혁명 벌어지는 듯…한국서 사업 못해”
미국행 우편물까지 관세… 역직구 시장 ‘찬물’
“美, 일방적 요구… 쉽게 바꾼다 할 수 없어”
총수들 총동원 된 사이 ‘원투펀치’… “원팀이라더니” 재계는 망연자실
국민일보 신문구독