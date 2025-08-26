[속보]트럼프 “한국에서 선박 구매할 것…미국에서도 건조”
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이재명 대통령과의 정상회담에서 “우리는 일부 선박을 계약하는 것을 생각하고 있다. 한국은 한국에서 선박을 매우 잘 만든다”고 말했다.
트럼프 대통령은 백악관 오벌오피스에서 열린 정상회담에서 이같이 말하며 “우리는 한국에서 선박을 살 것이다. 하지만 우리는 한국이 여기(미국)에서 우리 노동자(people)를 이용해 선박을 만들게 할 것”이라고 밝혔다.
트럼프는 이어 “우리는 다시 조선업으로 돌아갈 것”이라며 “우리는 더 이상 선박을 건조하지 않기 때문인데, 이는 터무니없는 일”이라고 말했다.
트럼프는 “우리는 다른 많은 무역 사안들도 있다”며 “한국은 우리의 군사 장비의 큰 구매자다. 우리는 세계에서 가장 뛰어난 군사 장비를 만든다”고 말했다.
트럼프는 “우리는 일부 추가적인 무역을 하고 있는데, 내가 듣기로는 그들이 협정을 재협상하기를 원한다. 하지만 괜찮다. 나는 개의치 않는다”며 “그것이 그들이 무언가를 얻게 된다는 뜻은 아니지만 는 신경 쓰지 않는다”고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
