시사 전체기사 [속보] 이 대통령, 백악관 도착…트럼프와 입장 입력:2025-08-26 01:37 수정:2025-08-26 01:42 이재명 대통령이 25일(현지시간) 한·미정상회담을 위해 미국 워싱턴 DC 백악관에 도착해 도널드 트럼프 미국 대통령과 취재진을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스이재명 대통령이 25일(현지시간) 오후 미국 워싱턴DC 백악관에 도착해 도널드 트럼프 대통령과 만나 정상회담에 돌입했다.워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr