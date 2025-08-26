[속보]트럼프 “한국 새 정부, 교회 급습했다고 들어…확인해 볼 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 열린 이재명 대통령과의 정상회담을 앞두고 한국 정부가 교회를 수색했다며 “확인해보겠다”고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명식을 가진 뒤 취재진이 “한국에서 혁명이나 숙청이 벌어진 것 같다”고 주장한 트럼프 트루스소셜 게시글에 대해 묻자 “최근 며칠 동안 한국의 새 정부가 교회들에 대해 아주 거친 급습을 벌였다는 얘기를 들었다”며 “심지어 (미군) 군 기지까지 들어가 정보를 얻었다는데 사실이라면 그건 절대 해서는 안 될 일이다. 사실인지 아닌지는 확인해 보겠다”고 말했다.
트럼프는 이어 “알다시피 한국의 새 대통령이 곧 이곳에 온다. 몇 시간 뒤에 도착하는데 만나 뵙기를 고대한다. 하지만 그런 일에 대해서는 우리가 결코 용납하지 않을 것”이라고 말했다.
트럼프는 정상회담 전 트루스소셜에 올린 글에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있나? 숙청이나 혁명처럼 보인다”며 “우리는 그것을 수용할 수 없고, 그런 상황에서 사업을 할 수는 없다”고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
