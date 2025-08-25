[속보] 트럼프 “한국에 숙청이나 혁명 벌어지는 듯…한국서 사업 못해”
도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담을 앞두고 “한국에서 숙청 또는 혁명”이 일어나는 것 처럼 보인다고 주장했다.
트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가”라며 “숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 썼다.
이어 “우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다”고 덧붙였다.
이어 트럼프 대통령은 “나는 새 대통령(이재명 대통령)을 오늘 백악관에서 만난다”며 “이 문제에 관심을 가져 주어 감사한다”고 썼다.
‘숙청’ 또는 ‘혁명’은 한국에서 진행되고 있는 윤석열 전 대통령과 내란에 대한 특검 수사 및 재판을 일컫는 것으로 보인다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
