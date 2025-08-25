하정우 수석, 공직자 대상 ‘AI 3대 강국 도약’ 특강
하정우 AI미래기획수석이 공직자를 대상으로 26일 ‘인공지능(AI) 3대 강국 도약을 위한 비전’ 특강을 한다. 국가공무원 인재개발원은 유튜브 채널 ‘인재교육tv’를 통해 하 수석의 특강을 국민 누구나 실시간으로 볼 수 있다며 25일 이같이 밝혔다.
하 수석은 특강에서 생성형 AI 기술의 발전 동향과 세계적인 AI 패권 경쟁 현황을 소개할 예정이다. 국내외 공공 분야 생성형 AI 혁신 사례도 다룬다. 이를 통해 행정 혁신 가능성을 모색한다. 특강 현장에는 국장급 국가공무원 100여명, 교직원 등이 참석한다.
인재개발원은 AI를 주제로 ‘온라인 명사 특강 시리즈’를 지난 3월부터 진행 중이다. 공직자의 AI 역량 강화를 위한 것이다. 김주호 카이스트 교수의 ‘AI 기술 동향’, 이세돌 유니스트 교수의 ‘AI 시대 인간의 가치’, 이낙준 작가의 ‘디지털 콘텐츠의 힘’ 등의 특강이 열렸다.
인재개발원은 또 공무원 학습 플랫폼인 나라배움터에 AI 전용관을 신설했다. 실습 중심의 교육을 확대한 것이다. 신현미 인재개발원 연구개발센터장은 “AI는 국가 경쟁력의 핵심이자 공공 서비스 혁신의 동력이 되고 있다”며 “연말까지 전 직급 교육 체계를 마련하고 전용 실습장을 신설하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
