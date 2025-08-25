20년차 아이돌의 위엄…“슈퍼주니어는 ing에요”

대한민국 아이돌 고령화의 주범”이라고 자신들을 소개했다. 스스럼 없이 던진 농담에서 20년차 아이돌의 자부심이 묻어났다. 리더 이특은 “많은 사람들이 ‘쟤네 안 될 거야, 지쳤을 거야’라고 하지만 아니다. 오히려 ‘제발 그만해. 저러다 20년, 30년 더하겠어’라고 느끼실거다. 슈주가 ‘ing’라는 걸 보여드리겠다”고 했다.

22일부터 3일간 열린 이번 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 총 3만명의 관객을 끌어모았다. 객석에는 10대부터 40대 이상, 세대를 아우르는 팬들이 가득 찼고, 원조 한류 아이돌 그룹답게 일본과 중국에서 온 팬들이 눈에 띄었다.