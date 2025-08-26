끼니 때우러 들어간 빵집… 소방관이 울컥한 까닭 [아살세]

우연히 들어간 빵집서 받은 호의

벌써 8년째 인연 이어져

소방관 근무하며 에세이 출간

“누군가는 당신을 염려한다”는 메시지 닿길

9년 차 소방관 백경씨가 지난 20일 SNS에 올린 사진. 그는 이 사진과 함께 한 빵집 사장님과의 인연을 소개했다. 오른쪽은 백경씨의 뒷모습. 백경씨 제공

“소방관분들이 오셔서 정말 영광이에요”

“제가 프랑스에서 빵을 공부했는데, 프랑스에서는 소방관들이 영웅 대접을 받아요”

….

백경씨는 그 친절함이 처음엔 낯설었다고 합니다. 혹여 민원이 들어오지 않을까 걱정이 됐다고 해요. 사장님이 주문하지도 않은 아이스 아메리카노를 쥐여줄 땐 ‘이런 호의를 받아도 되나’ 덜컥 겁도 났습니다. 그래서 사장님이 추천하는 빵 몇 개를 골라 황급히 가게를 나섰습니다. “벌써 가시게요?”라며 아쉬워하는 사장님의 목소리를 뒤로하고요.

백경씨가 8년 전 해당 빵집에서 찍은 사진. 백경씨 제공

25일 국민일보와의 인터뷰에서 “사장님처럼 소방관이라는 이유만으로 친절을 베풀어주시는 분들을 만날 때마다 참 감사하고, 더 잘해야 겠다는 다짐을 한다”며 “그래야 그분들께서 보여주신 진심이 무색해지지 않기 때문”이라고 말했습니다.

백경씨가 지난 20일 SNS에 올린 글. 백경씨 제공

“당신의 오늘을 염려합니다” 9년 차 소방관이 띄운 편지



에세이 '당신이 더 귀하다'를 쓴 9년 차 소방관 백경씨. 백경씨 제공

그런데 지금은 소방관으로서 책무나 사명감에 대해 늘 고민하면서 살게 됐어요. 제 이야기가 누군가에게 닿는 건 병에 편지를 넣어 바다에 띄우는 것처럼 기적같은 일이라고 생각해요. 이렇게 어렵게 닿은 기적이 독자분들께 잠시나마 위로가 되면 좋겠습니다.”