의정부시 ‘의돌이&랑이’ 캐릭터 상품화 박차

캐릭터 상품 공모전 심사 진행

김동근 의정부시장이 지난 22일 ‘의정부시 마스코트 캐릭터 상품 공모전’에 출품된 작품들을 둘러보고 있다. 의정부시 제공

이번 공모전은 올해 ‘의정부시 상징물 관리 조례’ 개정을 통해 사용료 면제 근거가 마련된 ‘의돌이&랑이’의 사용 확대와 지역 상권 활성화를 위해 마련했다. 공모에는 문구류와 디저트, 생활용품 등 다양한 분야의 상품 49점이 접수됐다.