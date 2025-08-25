기장 동성애반대위 “퀴어신학 경계”…총회선 성소수자 목회 연구

기장 동성애·동성혼반대대책위원회

25일부터 이틀 간 선교대회 개최

제110회 총회선 성소수자 목회 신설 안건 상정

기장 동성애·동성혼반대대책위원회는 25일부터 이틀간 경기도 안성 사랑의교회 수양관에서 ‘기장 동성애 동성혼 반대 전국 선교대회’를 개최한다. 위원회 제공

그러면서 “한국 사회는 이미 차별금지법 제정 시도, 언론·미디어의 퀴어사상 홍보, 학교 교육 현장의 젠더 사상 확산 등 중대한 위기에 직면해 있다”며 “교회가 진리의 말씀 위에 굳게 서서 대응하지 않으면 무너질 수밖에 없다”고 경고했다.

한국교회와 사회를 양분하고 불필요한 감정으로 분쟁을 고조시키는 현실에서 성소수자에 대한 냉철한 과학적·학문적 입장과 기독교 신앙을 비교 연구해, 차분하고 사려 깊은 자료를 기장과 한국교회에 내놓아야 할 때”라고 설명했다.

