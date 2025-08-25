오늘의 날씨 - 오후 (2025년 08월 25일)

시사 전체기사

8월 25일 월요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 대부분 지방이 구름이 많고, 서울·경기·강원 지방은 비가 내리고 있으며, 충청 지방은 흐린 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 30도, 인천 31도, 수원 30도, 춘천 31도, 강릉 34도, 청주 33도, 대전 33도, 전주 34도, 광주 32도, 대구 35도, 부산 33도, 제주 32도 입니다.

서울·경기·강원 지방은 아침까지 비가 이어지겠으며, 충청 지방은 밤사이 비가 시작되어 아침까지 이어지겠습니다. 또한, 전북 지방은 밤사이 비가 내리겠습니다.

내일 아침기온은 서울 26.0도, 인천 25.0도, 수원 25.0도, 춘천 24.0도, 강릉 28.0도, 청주 26.0도, 대전 25.0도, 전주 26.0도, 광주 26.0도, 대구 26.0도, 부산 27.0도, 제주 27.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

