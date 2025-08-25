노관규 순천시장, 안전사고 예방 총력…산단·관계기관 대책회의 개최

비슷한 유형 사고가 반복되지 않도록 예방체계 강화

관계기관 긴급 대책 회의. 순천시 제공

전남 순천시는 25일 시청 회의실에서 최근 산업현장에서 잇단 발생한 사망사고의 재발 방지 대책개최 마련을 위해 관계기관 긴급 대책 회의를 개최했다고 밝혔다.