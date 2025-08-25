포르투갈 삼겹살을 ‘제주산’으로 속여…2251㎏ 판매

‘미국산 차돌박이’를 국산으로 속인 식당도

제주서 ‘원산지 거짓 표시’ 음식점 17곳 적발

삼겹살 원산지를 거짓 표기해 판매한 음식점이 적발됐다. 국립농산물품질관리원 제주지원

포르투갈산 삼겹살을 제주산으로 둔갑해 판매하는 등 원산지를 속인 제주도 음식점이 적발됐다. 최근 2~3년간 이 식당에서 원산지를 속여 판매한 삼겹살만 2251㎏에 달했다.



국립농산물품질관리원 제주지원은 지난달 14일부터 이달 14일까지 제주도 내 관광지 및 유명음식점을 대상으로 축산물 부정 유통에 대한 일제 단속을 실시했다고 25일 밝혔다. 그 결과 원산지를 거짓 표시한 음식점 17곳을 적발했다.



A식당은 최근 2~3년간 포르투갈산 삼겹살을 ‘제주산’으로 거짓 표시해 수육 등으로 판매했다. A식당의 위반 금액은 2340만원이었다.



B식당의 경우 미국산 소고기 차돌박이 1093㎏(위반금액 2180만원)을 감자탕 등으로 조리해 판매하면서 원산지를 국산이라고 거짓 표기했다. 소고기와 돼지고기 원산지를 모두 거짓으로 표시한 음식점도 적발됐다. 제주지원은 이들 업체를 모두 검찰에 송치할 방침이다.



원산지를 아예 표시하지 않거나 표시 방법을 위반한 음식점과 축산물 이력제를 어긴 유통업체 13곳도 적발됐다. 제주지원은 이들에게 680만원의 과태료를 부과했다.



이번 단속에서 가장 많이 적발된 부정 유통 품목은 돼지고기(12건, 32.4%)였다. 이어 소고기(8건, 21.6%), 오리고기(2건, 5.4%), 닭고기·흑염소고기(각 1건, 5.4%) 등이었다.



올들어 제주도에서 부정 유통으로 적발된 업체는 총 52건이다. 48건은 원산지 거짓표시였으며 4건은 축산물 이력제 위반으로 적발됐다.



이는 지난해 같은 기간 적발 건수(34건)보다 52.9% 증가한 수치다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



