시사 전체기사 [속보] 김건희, 구속 후 네 번째 조사 종료…대체로 진술거부 입력:2025-08-25 16:49 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “정상국가로 보기 어렵다” 美 관세협상 합의 막판 되치기…전방위 디테일 요구 2 李 “김여정은 내가 위인이 되길 바라나보다…비핵화는 김정은·트럼프 합의 내용” 3 방미 이대통령 “트럼프, 협상법 자기 책에 다 써놔…국익 수호가 제 일” 4 이대통령, 美 워싱턴DC 도착…오늘 밤 ‘트럼프와 담판’ 5 조국 “尹부부 외 내란일당 척결” 文 “정치검찰 책임규명” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유 2 10억 이상 코인 보유자 1만810명… 세금은 ‘0원’ 3 주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는 4 더빙이 경쟁력이다… 콘텐츠 현지화 바람에 ‘AI 성우’ 시대 본격화 5 전기차 생산 줄이는 현대차… 하이브리드로 유턴? 해당분야별 기사 더보기 1 같이 퇴직했는데 정규직만 ‘성과급’…법원 “차별” 2 서울 강서구 맨홀 실종 작업자, 빗물펌프장서 심정지 상태로 발견 3 “파라솔 2만원이라면서, 왜 3만원 받죠?” 4 공시생, 4년 만에 반토막…인기 떨어진 이유는 ‘이것’ 5 인천 사제총기 살해범, 전처·아들로부터 매달 ‘640만원’ 받았다 해당분야별 기사 더보기 1 특별 상영으로 ‘수익 280억’…‘케데헌’ 북미 박스 오피스 1위 2 워싱턴 급파된 강훈식 비서실장 “정상회담 매우 중요… 총력 다하고 있다” 3 FT “李대통령, 정상회담 통해 반미·친중 이미지 불식 목표” 4 가자지구 의사들 “앙상한 갈비뼈, 팔다리…영양실조 아니면 뭐냐” 5 AI가 만든 가짜 음반 봇물… 가수들 잇단 피해 해당분야별 기사 더보기 1 ‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다 2 ‘소다팝’으로 빌보드 오른 빈스 “케데헌 반응, 이 정도일 줄이야” 3 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 4 미국서도 ‘찰칵 세리머니’…손흥민, 3경기만에 MLS 데뷔골 5 ‘대형 스타탄생 예감’김민솔 “짧게만 치지 말자고 했는데 들어갔다…내주 드림투어 출전 취소해 기쁘다” 해당분야별 기사 더보기 1 더 뜨거워진 바다 탓에… 광어·우럭, 더 비싸진다 2 “썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스] 3 2년새 확 달라진 현대차 연구실적…하이브리드 대세 확인 4 콜마 부자 독대에도 봉합 난항… ‘남매의 난’ 법정서 격화 5 “서주 ‘메론바’ 포장, ‘메로나’ 표절”… 빙그레 2심 승소 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 대주주 기준 논란…구윤철 “투자자 마음의 상처 받았다면 송구” “평양, 노점상도 현금보다 QR결제…‘짝퉁 스벅·이케아’까지” 與 김상욱 “사면받은 사람 승리자 아냐”…조국에 일침 노무현 묘역 찾은 조국 “호남 일정, 지방선거용 아냐” [단독] 특검, ‘양평고속도로 의혹’ 국토부 서기관 재소환 “정상국가로 보기 어렵다” 美 관세협상 합의 막판 되치기…전방위 디테일 요구 인천 사제총기 살해범, 전처·아들로부터 매달 ‘640만원’ 받았다 방미 이대통령 “트럼프, 협상법 자기 책에 다 써놔…국익 수호가 제 일” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요