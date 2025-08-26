산책 중 강제 인사, ‘인싸견’ 대신 ‘문제견’ 만든다 [개st상식]

개st상식은 반려동물에 관한 유익한 정보를 쉽고 재밌게 전달하는 코너입니다. 멍냥 집사부터 전문가까지. 동물분야 소식을 매일 받아보고 싶다면 개st상식을 구독해주세요.

낯선 사람에게 불쑥 다가가는 사람이 거의 없듯이, 개들도 낯선 개와 마주하는 상황을 원치 않는다. 가급적 거리를 두고, 다른 개가 있어도 침착함을 유지하도록 교육하는 것이 좋다. 게티이미지뱅크

성견들은 대체로 낯선 개와 마주하고 싶어하지 않습니다. 그렇다고 그 개가 친구를 사귀기 싫어한다는 뜻은 아닙니다.

친구를 사귀기 위해 필요한 단계와 예절을 익히는 것이야말로 사회성 발달의 핵심이라는 거죠.

부상과 질병 우려…직접 인사 피해야



상대방 개가 예방접종을 받지 않았거나 전염병을 앓고 있을 수도 있으니까요. 또 상대방 개가 과거 다른 동물과 교감하다 부정적인 경험을 했거나 공격성을 누그러뜨리는 훈련 중일 수도 있습니다. 이런 속사정도 모르고 다가가면 반려견이 싸움에 휘말려 다칠 수 있습니다. 그렇게 되면 오히려 다른 개에 대한 경계심이 커지고 심할 경우 공격성이 생길지도 모릅니다.

예방접종 여부, 건강 상태를 모르는 낯선 개와의 인사는 바람직하지 않다. 서로의 정보를 공유하고 익숙해진 뒤 이웃 개와 교감하는 것이 좋다. 게티이미지뱅크

거리 유지하기, 교육법은?



반려견이 어떠한 외부 자극에도 동요하지 않고 보호자에게 집중하도록 가르치는 것이 중요하다. 게티이미지뱅크