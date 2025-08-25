더헤븐리조트, 트랜디하게 대중과 소통… 권모세 회장 “인터뷰쇼 ‘공유시대’ 론칭”

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

많이 본 기사

클릭! 기사는 어떠셨나요?

세계미디어와 협력, 신개념 인터뷰 쇼 ‘공형진이 만난 사람: 공유시대’ 론칭