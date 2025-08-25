시사 전체기사

위고비, 쓰란 대로 썼는데…구토에 설사까지?

입력:2025-08-25 15:26
의사 처방대로 써도 부작용 흔해
기저질환 있다면 특히 조심해야

지난해 서울 시내 한 호텔에서 열린 덴마크 제약회사 노보 노디스크의 비만치료제 위고비 한국 출시 행사장에 위고비 모형이 놓여 있다. 연합뉴스

식품의약품안전처가 위고비·마운자로 등 최근 뜨거운 관심을 얻고 있는 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만치료 주사제를 처방에 따라 신중하게 사용해야 한다고 25일 권고했다.

비만 환자가 전문가 처방대로 사용한 경우에도 구토·설사 등 부작용을 겪는 사례가 흔하게 발생하고 있다.

GLP-1 계열 비만치료제 주사제는 초기 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 이상인 성인 비만환자 또는 27㎏/㎡ 이상 30㎏/㎡ 미만이면서 고혈압 등 1개 이상 체중 관련 동반 질환이 있는 성인 과체중 환자에게 처방되는 전문의약품이다.

임상시험 결과에 따르면 해당 비만치료제를 허가 범위 내로 사용해도 오심·구토·설사·변비 등 위장관계 이상반응이 자주 나타난다.

과민반응·저혈당증·급성췌장염·담석증·체액감소 등 부작용이 발생하기도 한다. 주사 부위에 발진·통증·부기가 생기는 것도 흔한 일이다.

특히 식약처는 일부 의약품은 갑상선 수질암 등 기저질환이 있는 경우 투여가 금지되므로 반드시 전문가와 상의해야 한다고 설명했다.

식약처는 또 당뇨병(제2형) 환자에겐 저혈당·망막병증 등이 발생할 수 있기에 관련 병력이 있는 환자는 더욱 조심해야 한다고 강조했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

