광주 세계양궁선수권 앞두고 코로나19 급증세…대응 강화

전국 입원환자수 두달새 4배 늘어

여름 휴가철 이동량 증가 등 원인

광주는 오는 9월5일 개막하는 ‘2025 세계양궁선수권대회’ 개최를 앞두고 ‘조기 발견-신속 대응-시민 협조’를 방역 3원칙으로 설정하고 선제적 대응에 나선다고 25일 밝혔다.