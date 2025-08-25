광주 세계양궁선수권 앞두고 코로나19 급증세…대응 강화
전국 입원환자수 두달새 4배 늘어
여름 휴가철 이동량 증가 등 원인
9월 세계양궁선수권대회가 개막하는 광주에서 최근 두달새 코로나19 감염사례 급증해 광주광역시가 대응체계를 강화하고 나섰다.
광주는 오는 9월5일 개막하는 ‘2025 세계양궁선수권대회’ 개최를 앞두고 ‘조기 발견-신속 대응-시민 협조’를 방역 3원칙으로 설정하고 선제적 대응에 나선다고 25일 밝혔다.
이에 따라 광주시는 환자 조기발견을 위해 표본감시기관을 기존 5개소에서 감염병 진단·격리·후송·협력이 가능한 종합병원급 21개소로 확대 운영한다.
감염취약시설 집단발생 시 신속대응을 위해 광주시와 자치구에 전담대응조직 32개팀 102명(시 7팀 27명, 자치구 25팀 75명)을 상시 운영하고 있다.
또 교육청과 협의체를 구축해 학교내 감염병 예방과 신속대응을 위한 협업체계를 가동 중이다. 시민들에게는 개인위생수칙을 철저히 지켜줄 것과 다중이용시설 방문 자제 등의 협조를 당부했다.
최근 국내외 코로나19 확진자는 가파른 증가세를 보이고 있다.
질병관리청 ‘코로나19 표본감시 입원환자 발생추이’ 현황에 따르면 전국 221개 표본감시기관의 입원환자 수는 26주(6월 22~28일) 63명에서 32주(8월 3~9일) 272명으로 4배 이상 급증했다. 같은 기간 광주지역도 0명에서 18명으로 크게 늘었다.
이 같은 증가세는 여름 휴가철 이동량 증가와 변이바이러스의 강화된 전파력이 주요 원인으로 분석된다. 이번 주 학교 개학이 시작되면 실내 밀집도 증가와 집단활동으로 전파위험이 높아질 수 있으며, 바이러스 변이의 지속적인 출현으로 재감염 가능성도 있다.
광주시 강윤선 공공보건의료과장은 “최근 기후변화와 해외여행 증가 등으로 감염병이 늘고 있는 만큼 개인위생수칙을 철저히 준수하며 발열·기침 등 증상 시 외출을 자제하고 신속히 진료검사와 노약자 예방접종 실천이 코로나19 재유행을 막는 가장 큰 힘이다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
