시사 전체기사

성균관대 학위수여식 ‘새로운 시작’

입력:2025-08-25 15:14
공유하기
글자 크기 조정

성균관대학교 여름 학위수여식이 열린 25일 서울 종로구 성대 새천년홀에서 졸업생들이 축사를 들으며 박수를 치고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
위고비, 쓰란 대로 썼는데…구토에 설사까지?
“든든한 수호자” 한강기동순찰반, 양화대교서 10대 살렸다
‘독립성 훼손 논란’ 경찰국, 3년 만에 폐지
“정상국가로 보기 어렵다” 美 관세협상 합의 막판 되치기…전방위 디테일 요구
인천 사제총기 살해범, 전처·아들로부터 매달 ‘640만원’ 받았다
서울 강서구 맨홀 실종 작업자, 심정지 상태로 발견
본격 개봉 전에…‘케데헌’ 특별 상영으로 ‘280억원 수익’
같이 퇴직했는데 정규직만 ‘성과급’…법원 “차별”
국민일보 신문구독