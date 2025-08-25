“교회, AI를 부탁해” 미목원 포스트 M.Div. 멘티 모집
미래목회와말씀연구원(미목원·이사장 김지철 목사)이 ‘포스트 M.Div.학교’ 5기 멘티를 모집한다고 25일 밝혔다(사진).
미목연 포스트 M.Div.학교는 건강한 목회를 꿈꾸는 목회자 양성을 위해 2021년 시작된 프로젝트다. ‘교회, AI를 부탁해’라는 주제로 열리는 5기 과정은 오는 11월 10일 개강한다.
5기 과정 모집 인원은 총 20명이다. 신학대학원 졸업자와 졸업예정자를 대상으로 다음 달 7일까지 모집하고, 합격자 20명에겐 장학금 70만원과 챗GPT 제미나이 퍼플렉시티 등 AI 서비스 1년 이용권을 제공한다.
강사로는 오대식(높은뜻덕소교회) 장원(빵과포도주의교회) 박영호(포항제일교회) 목사를 비롯해 박재필(장로회신학대) 김명주(서울여대) 교수, 조성실 장로회신학대 객원교수, 꿈꾸는별들 교육연구소 대표인 이신혜 전도사, 투블에이아이 유호현 대표가 나선다. ‘교회학교 AI 활용방안’ ‘AI 시대의 윤리’ ‘AI 시대와 신학적 도전’ 등 강의가 준비돼 있다.
주최 측은 “포스트 M.Div.학교는 목회현장에서 필요한 전문 교육과 멘토링 시스템을 통해 목회자들이 서로 연대하고 사회와 소통하는 과정”이라며 “미래 목회를 위한 건강한 네트워크를 구축하고자 한다”고 전했다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
