시사 전체기사 [속보] 특검, 이번주 중 김건희 기소 방침 입력:2025-08-25 14:44 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 특검, 이번주 중 김건희 기소 방침권민지 기자 10000g@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 “김여정은 내가 위인이 되길 바라나보다…비핵화는 김정은·트럼프 합의 내용” 2 “정상국가로 보기 어렵다” 美 관세협상 합의 막판 되치기…전방위 디테일 요구 3 방미 이대통령 “트럼프, 협상법 자기 책에 다 써놔…국익 수호가 제 일” 4 조국 “尹부부 외 내란일당 척결” 文 “정치검찰 책임규명” 5 이대통령, 美 워싱턴DC 도착…오늘 밤 ‘트럼프와 담판’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유 2 10억 이상 코인 보유자 1만810명… 세금은 ‘0원’ 3 더빙이 경쟁력이다… 콘텐츠 현지화 바람에 ‘AI 성우’ 시대 본격화 4 주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는 5 전기차 생산 줄이는 현대차… 하이브리드로 유턴? 해당분야별 기사 더보기 1 같이 퇴직했는데 정규직만 ‘성과급’…법원 “차별” 2 “파라솔 2만원이라면서, 왜 3만원 받죠?” 3 서울 강서구 맨홀 실종 작업자, 빗물펌프장서 심정지 상태로 발견 4 공시생, 4년 만에 반토막…인기 떨어진 이유는 ‘이것’ 5 중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’ 해당분야별 기사 더보기 1 특별 상영으로 ‘수익 280억’…‘케데헌’ 북미 박스 오피스 1위 2 워싱턴 급파된 강훈식 비서실장 “정상회담 매우 중요… 총력 다하고 있다” 3 FT “李대통령, 정상회담 통해 반미·친중 이미지 불식 목표” 4 AI가 만든 가짜 음반 봇물… 가수들 잇단 피해 5 미국 행정부, 인텔의 최대주주로…전례 없는 트럼프식 자본주의 해당분야별 기사 더보기 1 ‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다 2 ‘소다팝’으로 빌보드 오른 빈스 “케데헌 반응, 이 정도일 줄이야” 3 미국서도 ‘찰칵 세리머니’…손흥민, 3경기만에 MLS 데뷔골 4 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 5 ‘대형 스타탄생 예감’김민솔 “짧게만 치지 말자고 했는데 들어갔다…내주 드림투어 출전 취소해 기쁘다” 해당분야별 기사 더보기 1 더 뜨거워진 바다 탓에… 광어·우럭, 더 비싸진다 2 “썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스] 3 2년새 확 달라진 현대차 연구실적…하이브리드 대세 확인 4 콜마 부자 독대에도 봉합 난항… ‘남매의 난’ 법정서 격화 5 “서주 ‘메론바’ 포장, ‘메로나’ 표절”… 빙그레 2심 승소 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘독립성 훼손 논란’ 경찰국, 3년 만에 폐지 “정상국가로 보기 어렵다” 美 관세협상 합의 막판 되치기…전방위 디테일 요구 인천 사제총기 살해범, 전처·아들로부터 매달 ‘640만원’ 받았다 서울 강서구 맨홀 실종 작업자, 심정지 상태로 발견 본격 개봉 전에…‘케데헌’ 특별 상영으로 ‘280억원 수익’ 같이 퇴직했는데 정규직만 ‘성과급’…법원 “차별” 이 대통령 “김여정은 내가 위인이 되길 바라나보다…비핵화는 김정은-트럼프 합의 내용” “파라솔 2만원이라면서, 왜 3만원 받죠?” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요