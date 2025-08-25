[단독] 특검, ‘양평고속도로 의혹’ 국토부 서기관 재소환
‘서울·양평고속도로 노선변경 특혜 의혹’을 수사 중인 김건희 특검이 25일 김모 국토교통부 서기관을 재소환한 것으로 확인됐다. 김 서기관은 양평고속도로 종점 노선이 김 여사 일가 땅이 몰려 있는 양평군 강상면으로 변경되는 과정에 관여했다는 의혹을 받는 인물이다.
국민일보 취재를 종합하면 특검팀은 이날 서울 종로구 KT광화문웨스트 빌딩에 있는 특검 사무실로 국토부 소속 김 서기관을 소환했다. 김 서기관은 업무상 배임 등 혐의의 피의자 신분인 것으로 알려졌다. 김 서기관은 양평고속도로 의혹 당시 국토부 도로정책과장이었다.
김 서기관은 지난달 15일 처음 조사를 받은 뒤 이날 추가 소환 통보를 받은 것으로 파악됐다. 특검은 김 서기관이 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 경위와 윗선 개입 여부 등을 조사 중인 것으로 전해졌다.
양평고속도로 노선변경 의혹은 2023년 국토부가 서울·양평고속도로 사업을 추진하는 과정에서 종점 노선을 양서면 종점에서 김건희 여사 일가의 땅이 소재한 강상면 종점으로 변경해 특혜를 줬다는 내용이다. 사업 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 갑자기 강상면 종점 노선을 검토하면서 논란이 확산됐다.
원희룡 당시 국토부 장관은 2023년 7월 6일 “김건희 여사 땅이 거기 있었다라는 것을 이 사건이 불거지기 전에 조금이라도 인지하는 게 있었다고 한다면 저는 장관직을 걸 뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠다”면서 사업 전면 백지화를 선언했다. 원 전 장관은 직권남용 혐의 피의자 신분으로 특검 수사선상에 오른 상태다.
특검은 지난달 14일 국토부와 양평고속도로 사업의 타당성 조사 용역을 실행했던 동해종합기술공사·경동엔지니어링 등 10여곳을 압수수색했다. 지난 19일은 증거은닉 혐의로 동해종합기술공사 사무실과 직원 2명을 다시 압수수색했다.
특검은 지난 22일 양평군청과 양평군 공무원, 동해종합기술공사 관계자 사무실과 주거지 등 10여 곳을 압수수색하며 자료 확보에 주력하고 있다. 양평군청 압수수색은 특검 출범 후 이날이 처음이었다.
차민주 박재현 기자 lali@kmib.co.kr
