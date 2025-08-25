연체자·무소득자 힘내세요…경남도 ‘경남동행론’ 2차 출시
경남도는 금융 사각지대에 놓인 연체자와 무소득자를 지원하기 위한 ‘경남동행론’ 두 번째 대출 상품을 오는 27일 출시한다고 25일 밝혔다.
도는 앞서 지난 6월 30일 보증부 은행 대출 방식의 ‘경남동행론’을 선보였지만 연체 이력이 있거나 소득이 없는 경우 대출이 제한되는 사각지대가 발견됐다.
이번에 출시하는 ‘경남동행론’은 서민금융진흥원 직접 대출 방식으로 연체자와 무소득자도 신청할 수 있도록 지원 범위를 넓혔다.
지원 대상은 신용 하위 20%, 연 소득 3500만 원 이하, 3개월 이상 도내 거주 중인 만 19세 이상 도민이다. 대출 한도는 50만 원에서 최대 100만 원이며 금리는 연 9.9%, 상환 조건은 1년 만기 일시 상환이다.
서민금융진흥원 불법사금융 예방 대출은 최초 연 15.9% 금리로 시작해 성실 상환 시 9.9%까지 인하되는 반면 ‘경남동행론’은 조건 없이 처음부터 연 9.9% 금리를 적용해 도민의 이자 부담을 줄였다.
또 대출 신청 전 서민금융진흥원 금융교육을 이수하거나 맞춤형급여(복지멤버십)에 가입한 경우 0.5%p 금리 인하를 적용해 최저 연 9.4%까지 가능하다.
‘서민금융잇다’ 모바일 앱을 통한 비대면으로 신청하거나 도내 창원, 진주, 거제 3곳을 포함한 전국 50개 서민금융통합지원센터에 방문해 신청할 수 있다. 방문 신청 시에는 꼭 신분증을 지참해야 하고 방문 전 사전 예약을 해야 한다.
조현준 경남도 경제통상국장은 “연체자와 무소득자는 불법사금융 위험에 노출되기 쉬운 금융 취약계층”이라며 “금융 사각지대를 해소하고 불법사금융 피해를 예방하는 차원에서 이번 상품을 준비했다”고 밝혔다.
‘경남동행론’은 경남도, 시군, 서민금융진흥원, 금융기관이 협력해 전국 최초로 선보인 지역 맞춤형 서민금융상품이다. 최근 국회와 금융위원회에서도 불법사금융 예방 우수사례로 주목받고 있다.
지난 6월 말 출시된 ‘경남동행론’ 보증 대출은 현재까지 2200여 명이 신청해 654명에게 약 10억 원이 공급됐다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
