“정상국가로 보기 어렵다” 美 관세협상 합의 막판 되치기…전방위 디테일 요구

관세협상 때 통상 영역에 집중했던 미국

정상회담 앞두고 안보·농산물 등 요구↑

‘홀 패키지’ 전략 견지해온 정부 “위기는 기회”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에 도착해 공군 1호기에서 내리고 있다. 연합뉴스

미국이 한·미 정상회담을 앞두고 통상·안보 등 전방위적 영역에서 ‘홀 패키지’로 한국을 압박하는 것으로 알려졌다. 지난 관세 협상 당시 안보 영역보다는 통상 영역에서 투자 약속을 받아내는 데 집중했던 것과는 상반된 모습이다.

쌀·소고기 등 농산물 개방 카드도 다시 제기하는 것으로 알려졌다. 정부는 지난 협상 당시 농산물 추가 개방은 합의 대상이 아니었다고 밝혔다. 그러나 트럼프 대통령은 한국이 농산물 개방을 합의했다고 언급한 바 있다.

이에 협상 막바지 한·미 원자력협정 개정 등 정부 숙원사업을 미국으로부터 얻어낼 수 있을지 주목된다.

한국은 2015년 개정된 협정에 따라 미국의 동의를 얻어야만 20% 미만으로 우라늄을 농축할 수 있다. 사용후핵연료 재처리는 제한되는 상태다. 미국은 협정 개정이 핵무기 제조의 잠재력을 높일 수 있단 이유로 협정 개정에 부정적인 상황이다. 그러나 위성락 국가안보실장은 지난 22일 기자 간담회에서 “

정상회담을 통해 (원자력협정과 관련된) 진전을 만들어보겠다는 생각”이라고 밝혔다. 핵 추진 잠수함 도입 등 문제도 상황에 따라 의제가 될 수 있다.