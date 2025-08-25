삼척시·KTC, 수소계량 신뢰성 센터 구축 업무협약
강원도 삼척시는 25일 삼척시청에서 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 수소계량 신뢰성 센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 산업통상자원부 공모사업으로 추진되는 센터 건립을 원활히 추진하고, 수소와 CCUS(Carbon Capture, Utilization & Storage) 분야 인프라 확충, 신규 사업 발굴을 함께하고자 마련됐다.
2026년 하반기까지 총사업비 192억원을 투입해 조성될 수소계량 신뢰성 센터는 수소계량 오차 검정 장비와 평가시스템 구축, 수소충전소 현장 평가체계 마련, 충전기 위·변조 방지 관리시스템 도입, 실증 데이터베이스(DB) 확보 등을 추진한다.
센터가 완공되면 국내 최초로 수소 계량 평가 기반이 마련돼 안전성과 공정 거래 질서를 확보하고, 정부 수소 경제 정책 대응과 지역경제 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.
시와 KTC는 이번 협약을 통해 센터 구축뿐만 아니라 수소·CCUS 분야 신규 국책사업 발굴과 차세대 에너지 산업 기반 조성에도 협력하기로 했다.
박상수 삼척시장은 “수소계량 신뢰성 센터는 삼척시가 미래 에너지 산업을 선도하는 핵심 거점으로 도약하는 중요한 발판이 될 것”이라며 “KTC와의 긴밀한 협력을 통해 지역경제 활성화는 물론 국가 에너지 전환 정책에도 적극적으로 부응하겠다”고 말했다.
삼척=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
