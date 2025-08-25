인천시의회 산경위, 주요 에너지·환경 시설 현장방문
인천시의회 산업경제위원회는 최근 인천지역의 주요 에너지 및 환경 기반시설을 방문해 현장 상황을 점검하고 관계자들과 의견을 나눴다고 25일 밝혔다.
산경위는 먼저 인천 서구에 있는 포스코인터내셔널 인천LNG복합발전소와 한국남부발전 신인천빛드림본부를 찾아 운영 현황과 전력 생산 과정을 살펴봤다. 인천LNG복합발전소에서는 김대연 발전사업개발실장이 참석해 시설 운영 현황과 안전관리 체계, 친환경 설비 도입 노력 등을 설명했다. 또 신인천빛드림본부는 김경삼 본부장이 직접 참석해 인천 시민에게 안정적인 전력을 공급하는 사업의 운영 현황과 본부의 역할을 소개했다.
특히 안정적인 전력 공급을 위한 설비 관리와 친환경 기술 도입 현황에 주목했으며, 산경위 의원들은 “발전소의 역할은 단순한 전력 생산을 넘어 탄소중립 시대에 걸맞는 친환경 에너지 전환을 선도하는데 있다”면서 “안정성과 친환경성을 동시에 확보해 시민들에게 안정적인 전력 공급이 이뤄져야 한다”고 강조했다.
이어 수도권매립지관리공사를 방문해 폐기물 매립 현황과 향후 관리 계획을 살폈다. 의원들은 수도권매립지의 장기 사용으로 인한 환경 부담, 악취 및 침출수 문제, 지역 이미지 훼손 등을 지적한 후 대체 매립지 조성의 시급성과 조속한 수도권매립지 종료의 필요성을 강하게 피력했다.
김유곤 위원장은 “이번 현장 방문을 통해 인천의 에너지 공급과 환경 문제 해결을 위해 헌신하는 관계자들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 인천시의회는 현장의 목소리를 적극적으로 경청하고 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 지속가능한 도시 인천을 만들기 위해 적극적으로 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
