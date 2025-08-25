한국도로교통공단, 청렴주간 ‘래디 액션’ 운영
한국도로교통공단은 지난 18일부터 22일까지 청렴문화를 확산을 위한 ‘2025년 청렴주간-래디 액션(Ready Action) 청렴!’을 운영했다.
공단은 임직원이 청렴에 대해 생각하고 실천해 청렴 의식을 높일 수 있도록 임직원의 청렴 내재화를 위한 국민권익위원회 청렴연수원장의 ‘청렴특강’ , 청렴 관련 법에 대한 지식을 점검할 수 있는 ‘청렴퀴즈대회’, 공정에 대한 세대 간 생각을 공유하는 ‘청렴 사내 방송’ 등 다양한 참여형 활동을 진행했다.
특히 ‘CEO청정 감담회’에서는 이사장이 직원들의 청렴‧인권‧내부통제에 대한 제언을 듣고 토론하는 시간을 가졌다.
노사가 함께 ‘부패차단 청렴칫솔’을 직원에게 나눠주며 공정하고 정직한 조직문화 조성에 힘쓸 것을 다짐했다.
8월 한 달간 직원 대상 ‘청렴 웹툰 공모전’을 진행하고, 우수작으로 선정된 작품은 청렴 교육에 활용할 예정이다.
김희중 이사장은 “앞으로도 부패 발생 예방을 위해 다양한 청렴 활동과 내부통제 강화로 임직원의 청렴 의지를 높일 수 있도록 다각적인 노력을 하겠다”고 말했다.
