삼척청년센터, 체험형 원데이 클래스 참가자 모집
강원도 삼척청년센터는 9월부터 청년들을 위한 다양한 체험형 원데이클래스를 운영한다.
이번 클래스는 기존의 저녁 시간대에서 오전과 오후로 확대 운영해 자녀를 유치원에 보내는 부모 청년도 부담 없이 참여할 수 있도록 했다.
9월 프로그램은 총 8개다. 행잉바스켓, 바람떡 만들기, 글라스 아트, 떡갈비 만들기, 라탄 스탠드, 꽃꽂이, 플레이팅 도마 만들기, 클레이 자기 만들기 등 다채로운 체험이 준비돼 있다.
특히 지난 7월 삼척시 청년 기본 조례 개정으로 청년 연령 범위가 만 18세에서 49세까지로 확대됨에 따라 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.
상반기와 달리 신규 신청자를 우선 선발해 더욱 많은 청년이 첫 참여 기회를 가질 수 있도록 운영할 예정이다.
모집 기간은 25일부터 9월 5일까지다. 신청을 원하는 청년은 삼척청년센터 홈페이지에 청년 등록 후, QR코드를 통해 신청서를 제출하면 된다.
