광주시, 지역 청년들 학자금 대출 이자 전액 지원

다른 곳에서 지원 받는 경우는 제외



광주광역시는 지역 청년들의 학자금 대출로 인한 경제적 부담을 줄이고, 교육 기회의 형평성을 높이기 위해 학자금 대출 이자 지원에 나선다.



광주시는 27일부터 9월 26일까지 한달 동안 ‘학자금대출 이자지원’ 신청을 받는다고 25일 밝혔다. 이번 지원은 한국장학재단을 통해 지난 2017년 1학기부터 올해 1학기까지 대출받은 학자금 중 올해 1월부터 6월까지 발생한 이자 전액이다.



지원 대상은 공고일 현재 본인 또는 직계존속이 광주시에 주민등록상 1년 이상 거주해야 하며 광주·전라지역 대학(원)의 재·휴학생 또는 5년 이내 졸업생, 한국장학재단에서 일반 또는 취업 후 상환 학자금대출을 받은 학생으로 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다.



신청은 광주청년통합플랫폼을 통해 온라인 접수하면 된다.



광주시는 서류 검토와 대출금 조회 절차를 거쳐 대상자를 확정하며 지원금은 12월 중 한국장학재단 학자금대출 계좌로 입금된다. 다만, 국가 또는 타 지자체에서 학자금 대출이자를 지원받는 경우는 제외된다.



앞서 광주시는 지난 2011년부터 매년 상·하반기로 나눠 학자금대출 이자지원 사업을 추진해 왔으며, 올해 상반기까지 총 2만2633명에게 15억5900만원을 지원했다.



최경화 광주시 대학인재정책과장은 “지역 대학생들이 학업과 진로 준비에 집중할 수 있도록 학자금 이자 부담을 줄이는 정책을 꾸준히 이어갈 것”이라며 “앞으로도 지역청년들의 꿈과 도전을 응원하는 다양한 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 광주광역시는 지역 청년들의 학자금 대출로 인한 경제적 부담을 줄이고, 교육 기회의 형평성을 높이기 위해 학자금 대출 이자 지원에 나선다.광주시는 27일부터 9월 26일까지 한달 동안 ‘학자금대출 이자지원’ 신청을 받는다고 25일 밝혔다. 이번 지원은 한국장학재단을 통해 지난 2017년 1학기부터 올해 1학기까지 대출받은 학자금 중 올해 1월부터 6월까지 발생한 이자 전액이다.지원 대상은 공고일 현재 본인 또는 직계존속이 광주시에 주민등록상 1년 이상 거주해야 하며 광주·전라지역 대학(원)의 재·휴학생 또는 5년 이내 졸업생, 한국장학재단에서 일반 또는 취업 후 상환 학자금대출을 받은 학생으로 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다.신청은 광주청년통합플랫폼을 통해 온라인 접수하면 된다.광주시는 서류 검토와 대출금 조회 절차를 거쳐 대상자를 확정하며 지원금은 12월 중 한국장학재단 학자금대출 계좌로 입금된다. 다만, 국가 또는 타 지자체에서 학자금 대출이자를 지원받는 경우는 제외된다.앞서 광주시는 지난 2011년부터 매년 상·하반기로 나눠 학자금대출 이자지원 사업을 추진해 왔으며, 올해 상반기까지 총 2만2633명에게 15억5900만원을 지원했다.최경화 광주시 대학인재정책과장은 “지역 대학생들이 학업과 진로 준비에 집중할 수 있도록 학자금 이자 부담을 줄이는 정책을 꾸준히 이어갈 것”이라며 “앞으로도 지역청년들의 꿈과 도전을 응원하는 다양한 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지