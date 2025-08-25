시사 전체기사

[속보] 특검, 법무부·대검찰청 등 압수수색…“박성재·심우정이 대상”

입력:2025-08-25 10:04
수정:2025-08-25 10:19
서울 서초구 내란 특검 사무실이 마련된 서울고등검찰청의 모습. 윤웅 기자

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 25일 심우정 전 검찰총장과 박성재 전 법무부 장관에 대한 압수수색에 나섰다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “박 전 장관의 자택과 법무부, 대검찰청, 서울구치소 등에 대해 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다. 그러면서 “압수수색 대상자는 박성재 전 장관과 심우정 전 검찰총장”이라고 덧붙였다.

박 전 장관 등은 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조·가담한 의혹을 받는다. 박 전 장관은 계엄 당일 윤 전 대통령이 자신의 계획을 알리기 위해 최초로 불렀던 6명의 국무위원 중 1명이다. 또 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부에 검사 파견을 검토하라는 지시를 내렸다는 의혹도 있다.

심 전 총장은 법원이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정을 내린 후 즉시항고 조치로 상급법원 판단을 받는 대응을 하지 않아 직권남용 등의 혐의로 고발됐다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

