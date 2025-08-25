[속보] 김건희, 구속 후 네번째 조사…건진법사도 출석
김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 25일 김 여사와 ‘건진 법사’ 전성배씨를 동시 소환했다. 김 여사의 구속 후 4차 조사이자 전씨의 구속 후 첫 조사다.
김 여사는 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실에 출석했다. 건진법사 전씨도 같은 날 출석했다. 김 여사는 서울 구로구에 있는 남부구치소에, 전씨는 경기 의왕 서울구치소에 수감 중이다.
당초 김 여사는 지난 23일 조사받을 예정이었으나 건강상 문제로 불출석해 소환 날짜가 변경됐다. 전씨도 지난 21일 구속된 후 이튿날 조사받을 예정이었으나 건강상 문제로 불출석 사유서를 제출했다.
특검팀은 지난 14일과 18일, 21일 총 세 차례 김 여사를 불러 명태균 공천개입 의혹, 도이치모터스 주가조작 의혹, 건진 법사·통일교 청탁 의혹 등을 추궁했다. 그러나 김 여사는 대부분의 진술을 거부한 것으로 알려졌다. 특검팀은 김 여사의 구속 기간이 오는 31일 종료되는 만큼 남은 기간 최대한 많이 소환한다는 방침이다.
전씨는 김 여사와 통일교 사이의 연결고리라는 의혹을 받는다. 전씨는 2022년 4~8월쯤 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 김 여사 선물용 다이아몬드 목걸이, 샤넬 가방 등과 교단 현안 청탁을 받은 후 이를 김 여사에게 전달해준 혐의를 받는다.
전씨가 만약 이번 조사에서 혐의를 인정할 경우 특검팀이 김 여사와의 대질신문을 시도할 가능성이 있다는 관측도 나온다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사