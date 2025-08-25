특별 상영으로 ‘수익 280억’…‘케데헌’ 북미 박스 오피스 1위
이틀간 ‘싱어롱’ 특별 상영…박스 오피스 1위
美 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위 오르기도
넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 이틀간의 특별 상영만으로 북미 지역 박스오피스 1위에 올랐다.
24일(현지시간) 미국 엔터테인먼트 매체 ‘버라이어티’에 따르면 케데헌은 지난 23~24일 주말 이틀간 북미 극장가 특별상영으로 1800만~2000만달러(약 249억~277억원)의 수익을 올릴 것으로 추산된다. 이는 개봉 3주 차인 워너브라더스 디스커버리의 공포 영화 ‘웨폰’(1560만달러)를 뛰어넘는 수치다. 다만 넷플릭스가 공식 수익을 공개하지 않아 정확한 수익은 집계되지 않았다.
케데헌이 아직 본격 극장 개봉을 하지 않았다는 점에서 이번 박스오피스 1위는 더욱 이례적이라는 평가다. 케데헌이 글로벌 시장에서 폭발적 인기를 끌자 넷플릭스는 23~24일 이틀간 북미 극장가에서 케데헌을 ‘싱어롱(영화 상영과 함께 노래를 따라 부르는 형식)’ 스페셜 이벤트로 상영했다.
이번 이벤트에는 북미에서만 1700개 넘는 극장이 참여했다. 이 중 1000개가 넘는 상영관의 티켓이 매진된 것으로 전해졌다.
블룸버그통신은 “"자사 오리지널 영화로는 박스오피스 수익을 크게 노리지 않는 넷플릭스가 극장에서 거둔 드문 성과”라고 평가했다.
영화 컨설팅 회사 ‘프랜차이즈 엔터테인먼트 리서치’의 분석가 데이비드 A. 그로스는 “이번 주말 가정 시청용으로 제작된 스트리밍 작품이 극장 히트작들이 도달하지 못하는 수준으로 관객과 교감하고 있다”며 “48시간 동안 이 TV용 영화에 관객들이 노래하고, 춤추고, 복장을 하고, 즐거움에 흠뻑 빠져들고 있다. 이것이 바로 팝 엔터테인먼트의 진수”라고 했다.
한편 전 세계적 인기를 끌고 있는 케데헌은 한국의 전통 설화와 현대 케이팝 문화를 결합한 독특한 세계관으로 넷플릭스 애니메이션 역대 흥행 1위에 올랐다. 케데헌의 메인 OST ‘골든(Golden)’은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 1위에 오르기도 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
