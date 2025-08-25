경주 문화유산을 AI, 첨단 미디어, 스틸아트 기법으로 구현

경북도, 힐튼호텔 중앙로비에서 특별전시 ‘빛으로 피어나는 신라’ 선보여

관람객들이 경주 힐튼호텔 중앙로비에서 특별전시 ‘빛으로 피어나는 신라’를 감상하고 있다. 경북도 제공



경북도는 지난 24일 경주 힐튼호텔 중앙로비에서 AI, 첨단 미디어, 스틸아트 기법으로 경주의 문화유산을 구현한 특별전시 ‘빛으로 피어나는 신라’를 선보였다고 25일 밝혔다.



이번 전시는 아시아태평양경제협력체(APEC) 문화산업고위급대화(26~28일)를 향한 응원의 메시지로 마련됐다.



경북도 관계자는 “문화라는 토대 위에 창의성과 첨단기술을 결합해 새로운 산업과 미래를 창조해야 하는 시대적 과제를 넘어서기 위해 기획됐다”고 설명했다.



전시물의 구조는 황룡사 9층 목탑의 8각 기단을 기본으로 했으며 디자인은 우리 전통의 단청 문양을 활용했다.



바닥 LED와 수직형 LED를 결합하고 이를 둘러싼 4개의 기둥 앞에 LED 화면을 더해 웅장하고 독창적인 미디어아트를 구현하고 있다.



미디어아트에서는 금령총 금관, 석굴암, 첨성대 황룡사 9층 목탑이 나오며 황룡사 9층 목탑은 국가유산청의 3D 디지털 데이터 기반에 AI를 활용해 정밀하게 구현하고 있다.



4개의 기둥에는 LED 화면 외에도 황금의 나라 신라의 특징을 담은 금령총 금관, 천마총 금제 관식을 스틸아트로 표현해 장식했다.



스틸아트란 대한민국 철강 산업을 선도해 온 경북도의 정신과 첨단기술의 결합으로 강철 위에 여러 차례 프린팅을 더해 질감을 느낄 수 있도록 하는 특별한 예술기법이다.



LED는 김종구 작가, 박대성 화백, 이이남 작가, 이홍재 작가, 정종미 작가의 작품 중 신라를 가장 잘 표현한 회화 이미지와 유튜브 조회수 6000만에 육박하는 제니(JENNIE)의 ‘ZEN’ 영상도 상영한다.



이철우 경북지사는 “미래 먹거리는 문화와 결합한 산업에서 나온다. 이를 위해서는 창의적 정신과 첨단기술이 필수”라며 “문화를 새로운 산업의 영역으로 확장하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.



경주=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



