李대통령 국정지지율 51.4%…3주 만에 반등

민주 45.8%·국힘 35.5%

취임 후 처음 미국을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 도착해 공군1호기에서 내려 기지를 빠져나가고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 3주 만에 소폭 반등한 51.4%로 나타났다. 더불어민주당도

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18~22일 전국 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대해 ‘잘함’이라고 평가한 응답자는 51.4%로 나타났다고 25일 밝혔다.