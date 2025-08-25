李대통령 국정지지율 51.4%…3주 만에 반등

李대통령 국정지지율 51.4%…3주 만에 반등
민주 45.8%·국힘 35.5%
이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 3주 만에 소폭 반등한 51.4%로 나타났다. 더불어민주당도 5.9% 포인트 상승해 지지율 40%대를 회복했다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18~22일 전국 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대해 ‘잘함’이라고 평가한 응답자는 51.4%로 나타났다고 25일 밝혔다. 전주 대비 0.3% 포인트 상승한 것이다. 이 대통령 지지율은 8월 1~2주 차에 2주 연속으로 하락했었다.
‘잘못함’이라고 응답한 비율은 44.9%로 전주 대비 0.4% 포인트 올랐다. 긍·부정 평가 격차는 6.5% 포인트였다. ‘잘 모름’은 3.7%로 집계됐다.
지역별로는 부산·울산·경남(45.6%→50.7%), 서울(48.4%→50.7%), 광주·전라(73.0%→74.2%)에서 긍정 평가가 늘었다. 대구·경북은 42.3%에서 35.1%로 7.2% 포인트 하락했다.
나이별로는 20대(34.4%→42.2%), 50대(59.2%→62.1%)에서 지지도가 상승했다. 반면 60대(53.0%→48.3%), 30대(49.1%→47.2%), 70대 이상(43.7%→42.5%)에서는 떨어졌다.
리얼미터는 “미·일 순방 준비, 9·19 군사합의 복원 표명, R＆D 예산 증액 발표 등은 긍정 요인으로 작용했다”면서도 “특검 정국과 세제 개편 불확실성, 산업재해 사고 등 부정적 요인이 맞물리며 상승 폭은 제한됐다”고 분석했다.
지난 21~22일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 45.8% 국민의힘은 35.5%를 기록했다.
민주당은 전주 대비 5.9% 포인트 올라 40%대에 다시 진입했다. 그러나 국민의힘은 전주 대비 지지율이 1.2% 포인트 떨어지면서 양당 지지율 격차는 일주일 만에 다시 오차범위 밖으로 벗어났다.
이념 성향별로는 진보층의 74.9%가 민주당을 지지했고 보수층은 66.6%가 국민의힘을 선택했다. 중도층에서는 민주당 46.8%, 국민의힘 32.6%로 민주당이 앞섰다.
리얼미터는 “민주당 지지율 반등은 김건희 특검과 전임 정부 내란 의혹 공세, ‘방송 3법’·‘노란봉투법’ 처리 등 개혁 입법 드라이브가 결집 효과를 가져왔지만, 국민의힘은 당사 압수수색과 전당대회 잡음으로 타격을 입은 결과”라고 평가했다.
조국혁신당은 전주보다 2.5% 포인트 내린 3.2%로 집계됐다. 개혁신당은 3.4%, 진보당은 1.5%로 각각 집계됐다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 응답률은 각각 5.1%, 4.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
