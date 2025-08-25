공시생, 4년 만에 반토막…인기 떨어진 이유는 ‘이것’
올해 공무원 시험을 준비하는 청년(20~34세)이 4년 새 반 토막이 났다. 관련 통계 집계 이래 가장 적은 수치다. 민간에 비해 낮은 처우, 악성 민원 등으로 공무원의 인기가 크게 꺾였다는 분석이 나온다.
25일 통계청 국가통계포털(KOSIS) 등에 따르면 올해 5월 기준 20~34세 비경제활동인구 중 지난 1주간 7급·9급 등 ‘일반직 공무원’(경찰·소방·군무원 포함)을 준비한 청년은 12만9000명으로 지난해보다 3만명 줄었다. 2017년 관련 통계 집계 이래 최소치다.
일반직 공무원 준비 청년은 5월 기준 2017년 30만6000명에서 2018년과 2019년에는 24만명대(24만2000명, 24만8000명)로 줄었다가 코로나19가 발발한 2020년엔 26만8000명, 이듬해엔 31만3000명으로 크게 늘었다. 코로나19로 인간 경제 위기 탓에 민간 기업의 취업 문턱이 높아진 것으로 해석된다.
이후 2022년 23만9000명으로 7만3000명 급감했고, 2023년 21만4000명으로 줄어든 뒤 지난해(15만9000명) 10만명대에 진입했다. 정점인 2021년과 비교하면 4년 새 절반 이하로 뚝 떨어진 것이다.
행정고시 등 5급 공채, 변리사·회계사 등이 포함된 고시와 전문직 준비생도 2021년 10만5000명에서 4년 연속 줄어 올해 8만1000명까지 감소했다. 교직, 공기업도 비슷한 흐름을 보인다. 교원 임용을 준비한 청년은 2020년 4만명이었으나 2021~2022년 3만명대로 떨어진 뒤 2023년 2만9000명, 지난해 2만3000명으로 줄었고 올해(2만4000명)는 비슷한 수준을 유지했다.
공사·공단 등 공영기업체와 언론사를 준비하는 청년은 2020년 11만7000명에서 4년 연속 감소해 지난해 8만3000명까지 줄었다. 다만 올해는 9만2000명으로 다시 9000명 늘었다.
민간 기업은 오히려 준비생이 늘었다. 대기업, 중소기업 등 일반기업체 준비 청년은 올해 5월 기준 23만명으로 지난해보다 4만1000명 증가했다. 2017년 관련 통계 집계 이래 가장 높다.
공무원 인기가 떨어진 주요 원인으로는 ①보수 ②악성 민원 ②조직 문화가 꼽힌다. 앞서 인사혁신처가 지난해 11월 발표한 공무원 약 2만7000명 대상 설문조사 결과(복수응답)에 따르면 공무원 지원자 감소 이유로 ‘민간에 비해 낮은 보수’가 88.3%(2만4209명)를 차지해 가장 많았다. 이어 악성 민원으로 인한 스트레스 39.8%(1만912명), 수직적인 조직문화 15.9%(4365명) 순이었다.
지난달 전국공무원노동조합 2030청년위원회는 인재들이 경제적 이유로 공직을 떠나고 있다며 임금과 열악한 처우 개선을 요구하기도 했다. 공무원 보수는 2018년 2.6%, 2019년 1.8%, 2020년 2.8% 올랐다가 코로나19 기간인 2021~2023년 인상률이 0~1%대로 낮아졌다. 올해 공무원 보수는 작년보다 3.0% 인상됐다. 8년 만에 최대 폭 인상이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
