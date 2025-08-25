더 뜨거워진 바다 탓에… 광어·우럭, 더 비싸진다

서울의 한 수산시장에 판매 중인 광어가 포함된 모듬회. 뉴시스

올여름 바다의 수온이 지난해보다 빠르게 올라 양식 어종의 폐사 피해에 대한 우려가 커지고 있다.

지속적인 수온 상승이 전망돼 추가적인 고수온 주의보 발표 확대와 경보 단계 상향이 예상된다”고 설명했다.

한국해양수산개발원(KMI) 수산업관측센터의 수산 관측을 보면 우럭의 지난달 출하량은 작년 같은 달보다 17.5% 줄어든 1017t이다. 전달보다도 21.0% 감소했다.

이에 따라 우럭의 지난달 산지 가격은 1㎏당 7000원으로 작년 같은 달보다 지역과 중량에 따라 9.2~55.6% 높은 수준이다.