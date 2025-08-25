지지율 하락에 李 “국힘 전당대회 영향 아닐까 생각…정청래와 대통령은 입장 달라”
이재명 대통령이 최근 하락세를 보이고 있는 자신의 국정수행 지지도와 관련해 설명하며 국민의힘 전당대회를 언급했다.
이 대통령은 24일(현지시간) 일본 도쿄에서 미국 워싱턴DC로 가는 공군 1호기 안에서 가진 기자간담회에서 “최근 여론, 지지율이 왜 그런지는 여러분도 다 아시지 않느냐”며 “국민의힘이 전당대회를 하는데, 상당 부분이 거기에 영향을 받지 않았을까 생각한다”고 말했다.
제1야당인 국민의힘 전당대회가 진행되면서 보수 진영 지지층의 ‘과표집’이 여론조사에 반영됐다는 의미로 해석된다. 또 이른바 ‘전당대회 컨벤션 효과’가 이 대통령 지지율 하락으로 이어진 것 아니냐는 의미도 있는 것으로 보인다.
이 대통령은 “물론 제가 하는 국정에 대해 국민 일각에서 상당히 비판적인 시각을 가진 분이 계신다는 것도 인정한다”며 “그러나 저는 정치라는 것이 어떤 표현과 포장, 이런 것을 잘해서 일시적으로 좋은 평가 받는 것도 물론 있지만, 진짜 중요한 것은 대한민국이 조금 더 나은 나라로 바뀌고, 대한민국에서 살아가는 우리 국민 삶의 조건이 더 개선돼야 진짜 좋아지는 것이라고 본다”고 말했다.
이어 “저는 그것이 결국은 국민 지지율로 최종 평가될 것이라고 생각한다”며 “제일 중요한 것은 국민 삶의 조건이 더 낫게 만들어놓는 것”이라고 설명했다.
이 대통령은 “저는 사실 여론조사라는 지표를 보고 아는 것만큼 (국민 여론을) 빨리 아는 길이 있다”며 “제게 엄청나게 문자메시지가 많이 오는데, 대통령님이 그러실 줄 몰랐다는 메시지가 여러 개가 오면 위험한 것이다. 그런데서부터 알 수 있다”고 설명했다.
정청래 더불어민주당 대표가 국민의힘과 대화하지 않겠다는 입장에 대해 이 대통령은 “탄핵에 반대하는, 내란에 동조한 것 같은 정치인 지도 그룹이 형성되면 그냥 용인할 거냐는 말인데, 참 어려운 문제”라며 “정 대표도 그런 고민이 있었을 것 같다”고 말했다.
이 대통령은 “그러나 대통령 입장에서는 그런 사람들이 밉다고 하더라도 그들을 뽑은 사람들도 국민이고, 나중에 어떤 법적 정치적 제재가 될지는 모르겠지만 일단 야당 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화를 해야 한다”고 말했다.
이어 “정청래 여당 대표의 입장과 대통령의 입장은 다르다고 생각한다”며 “제가 여당의 도움을 얻어서, 여당의 입장을 갖고 대통령 선거에 이긴 것은 맞는데, 당선돼서 국정을 맡는 순간부터는 여당 대표가 아니라 국민을 대표해야 한다”고 말했다.
워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
