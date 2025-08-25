여유 넘치는 李 “누구보다 잘하고 있어 즐겁다…‘이시바 카레’ 맛은 노코멘트”
1박2일의 한·일정상회담을 마치고 방미길에 오른 이재명 대통령은 시종일관 여유가 넘치는 모습이었다.
이 대통령은 24일(현지시간) 일본 도쿄에서 미국 워싱턴DC로 가는 공군 1호기 안에서 가진 기자간담회에서 ‘힘들지 않으냐’는 질문에 “해보고 싶었던 일을 하는 중이기 때문에 체력적으로는 힘든 것이 사실이지만 정신적으로는 전혀 힘들지 않고 매우 즐겁다”고 말했다.
이어 “현안 하나하나마다 스트레스도 엄청나고 가끔씩 이빨이 흔들리기도 하고 하지만 누군가는 해야 할 일이고, 제가 그 중요한 일을 누가 맡았을 때보다 더 잘할 수 있고 또 잘하고 있다고 자부하기 때문에 정신적으로는 즐겁기만 하다”고 설명했다.
체력 관리를 어떻게 하느냐는 질문에는 “체력은 열심히 숨쉬기 운동이라든지 숟가락 역기 운동 같은 것도 잘하고 있다”며 농담으로 답했다.
한·일정상회담 만찬 메뉴로 등장했던 이른바 ‘이시바 카레’의 맛이 어땠냐는 질문에 이 대통령은 잠시 뜸을 들인 뒤 “이시바 카레의 맛은 비공개하기로 했다. 여러분 기회가 되면 한번 드셔보시기를 바란다”며 웃어 보였다.
한·일정상회담에서 과거사 문제에 대한 논의가 부족했다는 지적에 대해 이 대통령은 “한·일정상회담에 대해 우리 국민 중 일부, 일각에서 문제 지적이 있는 것을 알고, 지적당할 것도 각오했다”며 “일이라는 것이 한 번에 우리가 만족할 수준으로 완전하게 다 해결되면 가장 좋지만, 세상에 그런 일은 없다”고 말했다.
이어 “모두를 만족하게 할 수 없다면, 아무것도 하지 말자라는 것이 정치권에 많이 있는 풍조 중 하나인데, 저는 비난을 받더라도 또는 불충분하다고 비판받더라도 할 수 있는 것을 해야한다(고 생각한다)”며 “우리가 지금까지 한 일 중에 손해 본 것은 없지 않으냐”고 반문했다.
이 대통령은 “그동안 한·일 관계에 대해 수없이 ‘과거사 문제는 분명히 있고, 시정해야 한다’고 말씀드렸다”면서 “그러나 그 문제가 해결되지 않았다고 경제, 안보, 기술협력, 기후, 사회 문제, 국민 간 교류협력 문제를 다 팽개칠 필요는 없지 않으냐고 말씀드렸다”고 설명했다.
이 대통령은 “소위 투트랙으로 가야 한다. 해결해야 할 것은 그것대로, 진취적으로 해나가야 할 문제는 또 그것대로 하자는 것이 제 입장”이라며 “저는 (이번 정상회담을 통해) 과거사 문제에 대해서도 약간의 진척이 있다고 본다”고 말했다.
이어 “과거사 문제는 서로에 대한 이해와 신뢰를 높여야 하고, 서로에 대한 배려를 키워야 한다”며 “비록 지금은 적게 시작하지만, 이해의 폭이 넓어지고 배려가 깊어지면 과거사 문제에 대해서도 훨씬 더 전향적인 조치가 가능하다고 생각한다”고 말했다.
그러면서 “지금은 첫술이니까 첫술에 배부르려 하면 체하는 수 있지 않으냐”며 “조금만 더 시간을 주시면 훨씬 더 나은 성과를 만들어 낼 것이고, 과거사 문제나 영토 문제 등에 있어서도 더 가시적인 더 나은 성과를 만들어낼 수 있을 거라 생각한다”고 자신했다.
워싱턴=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
