트럼프 “메릴랜드에도 도움 필요하면 군대 파견”…민주당 지역 압박 노골

트럼프, 볼티모어 뉴욕 시카고 등에 주방귀군 투입 시사

대부분 흑인 시장이 선출된 지역

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 22일(현지시간) 백악관 집무실에서 열린 행사에서 '트럼프는 모든 일에 옳았다'라는 모자를 쓰고 있는 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 워싱턴DC 인근 메릴랜드주에도 주방위군 투입을 압박했다. 트럼프 대통령이 민주당 소속 주지사와 시장이 이끄는 지역, 흑인 시장이 있는 지역만 표적으로 삼고 있다는 반발이 거세지고 있다.



트럼프는 이날 트루스소셜에 “웨스 무어(메릴랜드 주지사)가 도움이 필요하다면 군대를 파견해 근처 워싱턴DC처럼 빠르게 범죄를 청산하겠다”고 말했다.



그는 “무어 주지사가 내게 다소 불쾌하고 도발적인 어조로 그와 함께 ‘메릴랜드의 거리를 걸어 달라’고 요청했다”며 “내가 그곳에 산책하러 가기 전에 범죄 재앙을 정리하는 게 나을 것”이라고 지적했다. 민주당 소속 무어 주지사가 지난 21일 소셜미디어에 “트럼프 대통령이 나와 함께 (이곳의) 거리를 걸었다면, 사람들과 함께 하고 커뮤니티를 방문했다면 그도 내가 보는 것을 봤을 것”이라고 적은 것을 겨냥한 것이다.



트럼프는 지난 6월 불법 이민자 과잉 단속에 반대하는 로스앤젤레스(LA) 집회 대응을 위해 주방위군을 투입한 이후 최근 워싱턴에도 범죄 단속을 이유로 주방위군을 투입했다. 트럼프는 이어 볼티모어(메릴랜드주)와 오클랜드(캘리포니아주), 뉴욕(뉴욕주), 시카고(일리노이주) 등에도 같은 이유로 병력을 투입할 수 있다고 밝힌 상태다. 이들 주는 모두 민주당 소속 주지사와 시장이 있는 곳이다.



트럼프는 “(군을 투입한 지) 일주일 만에 워싱턴DC에는 범죄도 없고 살인도 없다. 볼티모어가 그렇게 될 때 나는 범죄 때문에 실패하고 있는 메릴랜드 주지사와 함께 자랑스럽게 거리를 걸을 것”이라며 “볼티모어는 범죄와 살인에서 전국에서 4번째로 최악의 도시다. 말을 그만하고 일하라”고 덧붙였다.



트럼프가 겨냥한 도시들 상당수가 흑인 시장이 선출돼 있고, 소수 인종이 다수라는 점도 논란거리다. 무어 주지사를 포함 워싱턴DC와 볼티모어, 뉴욕 시장도 모두 흑인이다.



흑인 민권운동가인 알 샤프턴 목사가 24일(현지시간) 워싱턴DC 하워드대에서 열린 행사에서 연설하고 있다. 연합뉴스

무어 주지사는 이날 CBS방송에 나와 “대통령이 1980년대식 공포 전략과 고정관념”에 의존하고 있다고 비판했다. 흑인 민권 운동가인 알 샤프턴 목사도 날 워싱턴 하워드대에서 열린 종교 행사에서 “이것(주방위군 배치)은 편견과 인종 차별로 가득 차 있다”며 “백인 시장은 단 한 명도 (주방위군 파견)에 지정되지 않았다. 이것은 시민권 문제, 인종 문제, 워싱턴의 주권 문제”라고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



