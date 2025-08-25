방미 이대통령 “트럼프, 협상법 자기 책에 다 써놔…국익 수호가 제 일”
이재명 대통령이 하루 앞으로 다가온 한·미정상회담 결과에 자신감을 드러냈다.
이 대통령은 24일(현지시간) 일본 도쿄에서 미국 워싱턴DC로 가는 공군 1호기 안에서 가진 기자간담회에서 미국과의 협상 상황에 대해 “얼마 전까지만 해도 외교에 있어서 여유가 조금 있던 것 같은데, 지금은 과할 만큼 국가 중심, 자국 중심 시점이어서 우리 역시도 대한민국 국익을 지키기 위해서 노력해야 되는데, 과거보다 몇 배 더 노력 필요한 거 같다”고 밝혔다.
이어 “우리가 요구한 대로 다 들어주기 어려운 상황이기 때문에 대한민국 국익이 훼손되지 않도록, 대한민국 국익이 최대화될 수 있도록 해야하기 때문에 그런 점들이 어려운 것”이라며 “변화된 상황이긴 한데, 입지가 과거보다는 많이 어려워진 게 객관적이고 사실인데, 그런 어려움조차도 이겨내고 대한민국의 국익을 지키고 더 나은 상황을 만드는 것이 제가 해야 할 일이라고 생각하고, 또 그렇게 될 것이라고 생각한다”고 말했다.
이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 협상 준비 상황을 묻는 질문에는 “트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하는지 ‘협상의 기술, 거래의 기술’에 다 써놨더라”며 웃어 보이기 했다. 트럼프 대통령의 저서를 통해 그와의 협상을 예습했다는 것이다.
이 대통령은 “트럼프 대통령과의 회담에서 할 이야기는 안보와 국방비, 관세협상, 그 외 여러 가지가 예측되고 있다”며 “지금 이 순간에도 실무협의는 계속되고 있다”고 말했다.
이어 “분명한 것은 대한민국도 하나의 주권국가이고, 주권국가에서 주권자인 우리 국민이 기대하는 바를 다 충족시키지는 못하더라도 최소한 실망스럽게 하지는 않아야 한다는 책임감을 가지고 있다”고 밝혔다.
그러면서 트럼프 대통령과의 대화에 대해 “대화도 그리 무리하지 않을 것이다라고 기대하고 있고, 그렇게 예상하고 있기도 합니다”고 덧붙였다.
지난달 체결된 한·미 관세협상에서는 제외됐지만, 미국이 계속 요구하고 있는 것으로 알려진 농산물 시장 추가 개방 여부에 대해 이 대통령은 “언제나 자국의 이익을 위해, 자들에게 필요한 무리한 요구를 하기 마련인데, 우리 입장에서도 대한민국에 유리한 새 의제를 제기하거나 기존 합의를 유리하게 하려는 노력을 한다”면서 “그렇다고 해서 일단 한 합의를 그렇게 쉽게 바꾸는 것은 그리 바람직하지 않다는 것이 우리의 생각”이라고 설명했다.
이 대통령은 전날 정상회담을 가진 이시바 시게루 일본 총리로부터 대미 협상에 관련 조언을 받았다고 밝혔다.
이 대통령은 “이시바 총리가 매우 우호적으로 대한민국과 미국과의 협상에 대해 많은 조언을 해줬다”며 “현장에서 제가 특별히 요청해서 자신과 미국과의 협상 내용에 대해 더 구체적으로 알려주고, 앞으로 한국이 미국과 협상에서 어떤 점에 주의하면 어떤 이점이 있을 것이라는 점에 대해 구체적이고 세부적으로 협조해주기로 약속도 했다”고 말했다.
이 대통령은 이어 “소인수회담이 예정보다 길어진 이유가 사실 미국과의 협상 이야기를 하느라 지연됐다”며 “(이시바 총리가) 아주 자세한 이야기를 해줬다”고 부연했다.
