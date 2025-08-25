방미 이대통령 “트럼프, 협상법 자기 책에 다 써놔…국익 수호가 제 일”

취임 후 처음 미국을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 도착해 공군1호기에서 내려 기지를 빠져나가고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 하루 앞으로 다가온 한·미정상회담 결과에 자신감을 드러냈다.